شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تحظر الاستثمار فى شركات "روسنفت وترانسنفت وغازبروم" النفطية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاتحاد الأوروبي عن حظر الاستثمار في شركات روسنفت وترانسنفت و غازبروم النفطية الروسية كجزء من العقوبات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها العشرون على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وفرضت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين، على قائمة "المحظورين"، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الروسية.