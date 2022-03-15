حجز شقق الإسكان يبدأ الأحد.. ما عدد الوحدات المتاحة للتخصيص الإلكتروني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فترة التسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي يوم الأحد الماضي الموافق 13 مارس.

ويبدأ الحجز الإلكتروني لشقق دار مصر وسكن مصر وجنة يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس الجاري، وتم إعلان زيادة عدد الشقق المطروحة للحجز لاستيعاب الحاجزين، حيث سدد جيدة الحجز ما يقرب من 27 ألف متقدم.

وأصبح إجمالي الوحدات المطروحة بالإعلان كما يلي:

1 - مشروع سكن مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 10090 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط).

2 -مشروع دار مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 2612 وحدة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة).

3 - مشروع جنة بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 6155 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – العبور – المنيا الجديدة).

وبذلك يصبح إجمالي عدد الوحدات المطروحة بالإعلان الثاني للصندوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية 18857 وحدة سكنية على مستوى المشروعات المطروحة بالإعلان.