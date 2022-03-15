شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الرى: إزالة 26 مخالفة على النيل فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لازالة تعديات على نهر النيل فى محافظات " الغربية - المنوفية - دمياط - أسوان"، حيث تم تنفيذ 26 مخالفة ليصل اجمالى ما تم ازالته حوالى 76 ألف و 9 مخالفة منذ يناير 2015.

و تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ،لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم إزالة ما يزيد عن 43 ألفحالة تعدى بمساحة حوالى 6.30 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةفى هذا الشأن.

يشار إلى أن قطاع حماية النيليعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئول عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف كم طولى، وأيضاً لكافة الأغراض الأخرىمن مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.