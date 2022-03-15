خيانة كشفت المستور.. حل لغز سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات سرقة فيلا الفنانة سميرة صدقي بحدائق الأهرام غرب المحافظة.

تلقى رئيس نقطة شرطة الرماية إخطارا من شرطة النجدة باكتشاف الفنانة سميرة صدقي سرقة منزلها في ظروف غامضة ولم تتهم أو تشتبه في أحد.

عاينت قوة من قسم الهرم الفيلا بقيادة العقيد أحمد الدسوقي وتبين سلامة المداخل والمخارج ما يشير إلى دخول الجاني بطريقة شرعية فضلا عن بعثرة بمحتويات مسكن المبلغة.

شكل العقيد محمد الصغير مفتش الهرم فريق بحث عكف على مراجعة كاميرات المراقبة وفحص المترددين على الفيلا مع سؤال حراس العقارات المجاورة.

جهود البحث توصلت إلى تورط وكيل أعمال الشاكية بالاشتراك مع أحد أقاربه "المنفذ" وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من خزينتها وأمكن ضبطهما وإعادة المسروقات بمأمورية قادها الرائد أحمد عصام ومعاونه الرائد محمد سعودي.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.