تخفيف حبس محاميي كريم الهواري من 3 سنوات لـ 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي وأحمد عادل:

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، بتخفيف حكم حبس اثنين من محاميي كريم الهواري من 3 سنوات إلى 6 أشهر في اتهامهما بانتحال صفة قضائية، ومحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد.

وكانت قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس اثنين من محامي كريم الهواري، لمدة 3 سنوات، لانتحالهما صفة قضائية لمحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد الذي راح ضحيته 4 طلاب، فاستأنفوا على القرار.

كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات، وكفالة 200 ألف جنيه لمتهمين اثنين آخرين هاربين في القضية.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.