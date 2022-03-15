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روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأمريكى جو بايدن

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القاهرة - سامية سيد - فرضت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين، على قائمة "المحظورين"، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الروسية.

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها العشرون على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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