شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 17 من قوات الإنقاذ وإصابة 32 آخرين من الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، مقتل 17 من رجال الإنقاذ وإصابة 32 منذ بدء العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن مازال يعمل 17000 الف شخص من قوات الإنقاذ على مدار الساعة لأداء المهام الموكلة إليهم، مشيرا إلى أن القوات الروسية أسرت رجل يعمل في قوات الإنقاذ أثناء العمل.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها العشرون على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.