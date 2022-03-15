شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل الملاحة فى خليج تشيسابيك الأمريكى بسبب جنوح سفينة "إيفر جرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة بلومبرج، إن سفينة ضخمة تابعة لشركة "إيفر جرين مارين كورب"، جنحت فى خليج تشيسابيك الأمريكي، مما أدى إلى حركة الملاحة في الخليج.

وقالت الوكالة: "تقطعت السبل بالسفينة Ever Forward التي يبلغ ارتفاعها 334 مترًا (1096 قدمًا) وترفع علم هونج كونج، كانت في طريقها إلى نورفولك بولاية فيرجينيا الأمريكية، بعد مغادرتها ميناء بالتيمور".

وأوضحت الوكالة نقلا عن مسئوليين، أن الجهود جارية منذ الليلة الماضية لمحاولة تحرير السفينة وستستمر حتى اليوم، وأن خفر السواحل الأمريكي يراقب الوضع".

وقالت الشركة في رسالة نصية يوم الثلاثاء إن إيفرجرين رتبت للغواصين لتفقد السفينة بحثًا عن أي أضرار وتشارك في جهود منسقة لإعادة تعويم السفينة في أسرع وقت ممكن. وأضافت الشركة أن التحقيق جاريا في سبب الجنوح.