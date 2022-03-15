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شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن طرح كوبونات شراء السلع لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كوبونات شراء السلع لتوزيعها على غير القادرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .
الكربونات تهدف للتسهيل على الراغبين فى تلبية احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء احتياجاتهم من السلع دون فرض كما كان يحدث في شنط رمضان التي كانت توزع قبل طرح فكرة هذه الكوبونات بشركات الوزارة "الشركة العامة لتجارة الجملة بمجمعاتها ، شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية – الشركة المصرية لتجارة الجملة بمجمعاتها – شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - الشركة المصرية لتجارة اللحوم - شركة تسويق الأسماك".
الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن أماكن طرح كوبونات السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية:
(المصرية لتجارة الجملة – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)
(العامة لتجارة الجملة – 16ب ش 26 يوليو القاهرة)
(النيل للمجمعات الاستهلاكية – 4 ش محمود طلعت مدينة نصر القاهرة)
(الأهرام للمجمعات الاستهلاكية – 9 ش عبد الحق السنباطي الاوبرا القاهرة)
(الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – 54، 56 ش محرم بك الاسكندرية)
(المصرية للحوم والدواجن – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)
(المصرية لتسويق الأسماك – 42 ش الثورة الجديدة القاهرة امام سنترال الماظة)
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين قد أكد أن العامين السابقين قد شهدا نجاحا كبيرا بعد توافر تلك الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها الاستهلاكية.
وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا حول وضع فئات الكوبونات من اللواء احمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث ان فئات الكوبونات تتراوح من ( 20 – 50 – 100 ) جنيه ، و انه لن يتم استبدال اي كوبون بنقود ، وان البون يتم استخدامه مرة واحدة ، وان البيع متاح لأي مواطن وبأي كمية، لافتا الى ان تلك الكوبونات متوفرة بالمراكز الرسمية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الى ان النجاح الكبير الذي حققه طرح تلك الكوبونات هو ما دفع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرحه للعام الثالث على التوالي تسهيلا على غير القادرين في اختيار السلع التي تناسبهم.