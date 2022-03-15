شكرا لقرائتكم خبر عن من حرب فيتنام للبيع بـ1 دولار .. التخريد ينهى أسطورة حاملة الطائرات الأمريكية هوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلة طويلة ومعارك متنوعة قطعتها حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس كيتي هوك ، إلا أن النهاية كانت بالبيع مقابل دولار واحد، والوصول إلى ولاية تكساس حيث من المقرر تقطيعها وبيعها كخردة، وذلك بحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية الثلاثاء.

وخلال رحلتها في الخدمة ، كانت حاملة الطائرات "يو إس إس كيتي هوك" ذات يوم أكبر رمز للقوة العسكرية الأمريكية في المحيطين ‏الهندي والهادئ، وشاركت في المعركة من فيتنام إلى الخليج كما نجت من اصطدام غواصة ‏سوفيتية، لكن أيام مجد حاملة الطائرات يو إس إس كيتي هوك السابقة قد ولت ، والحاملة المتقاعدة في رحلتها ‏الأخيرة التي تبلغ 16 ألف ميل من ولاية واشنطن إلى تكساس ، حيث سيتم تقطيعها وبيعها للخردة.‏

اشترت شركة ‏International Shipbreaking Limited‏ في براونزفيل بولاية تكساس السفينة العام ‏الماضي بأقل من دولار واحد من قيادة أنظمة البحرية الأمريكية ، التي تشرف على التخلص من السفن ‏الحربية المتقاعدة.‏

في الأشهر المقبلة ، ستضطر كيتي هوك التي يبلغ طولها 1047 قدمًا وعرضها 252 قدمًا ان تأخذ الطريق ‏الى وجهتها النهائية عبر طول ساحل أمريكا الجنوبية وعبر خليج المكسيك لانها اكبر من ان تمر عبر خليج ‏بنما.‏

تم إطلاق كيتي هوك في عام 1960 وسُميت على اسم منطقة نورث كارولينا حيث حلق الأخوان رايت ‏لأول مرة بطائرة تعمل بالطاقة ، وقد خدمت البحرية الأمريكية لما يقرب من 50 عامًا قبل إيقاف ‏تشغيلها في عام 2009.‏

كانت كيتي هوك آخر حاملة طائرات أمريكية تعمل بالنفط ، وهي من بقايا حقبة قبل وصول سفن من ‏طراز نيميتز تعمل بالطاقة النووية، ولعقد من أوائل الستينيات ، كانت كيتي هوك الدعامة الأساسية للقوات الأمريكية قبالة سواحل فيتنام.‏

في بعض الأحيان ، قامت طائراتها بأكثر من 100 طلعة جوية في اليوم فوق فيتنام من ما كان يسمى ‏محطة يانكي ، وهي منطقة في بحر الصين الجنوبي حيث كانت السفن البحرية الأمريكية تبحر لشن ‏ضربات ضد فيتنام الشمالية.