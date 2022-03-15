سيارات الإطفاء ولودر تخمد حريقا داخل مخزن زجاج في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات حريق اندلع داخل مخزن بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، اليوم الثلاثاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع حلمي أمين بالطريق المؤدي لنزلة المركز.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الجنوب.
تبين بالفحص اشتعال النيران بمخزن زجاج ملك شخص يدعى بدر عز الدين الفقي، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب وتمكنوا من السيطرة على الحريق بمساعدة لودر مجلس المدينة.
لم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.