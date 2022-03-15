سيارات الإطفاء ولودر تخمد حريقا داخل مخزن زجاج في أبو النمرس

لم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012