الحماية المدنية تنقذ مرضى مستشفى حواء بأوسيم من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

حاصرت قوات الدفاع المدني بالجيزة، اليوم الثلاثاء، نيران حريق اندلع داخل مخبز بمركز أوسيم شمال المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بعزبة الأبعدية قرية القراطيين.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الشمال اللواء عمرو طلعت.

تبين بالفحص اشتعال النيران بفرن خبز بجوار مستشفى حواء، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب وتمكنوا من السيطرة على الحريق في غضون دقائق قبل تأثر المرضى بالأدخنة.

لم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.