عادا من روسيا فقتل أحدهما الآخر وقطعه نصفين.. تفاصيل جديدة في جريمة بشعة هزت الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شقة مستأجرة بالهرم مكث فيها طالبان جمعتهما صداقة على الأراضي الروسية لدى دراستهما بإحدى الجامعات هناك احتضنت جدرانها جريمة قتل بشعة هزت الحي الشعبي طوال الأسابيع الثلاث الماضية فكت طلاسمها الأجهزة الأمنية بالجيزة.

جهود البحث والتحري التي ترأسها اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام بينت أن الطالبين كانا يعملان على فترات لكسب قوت يومهما شارحة حالتهما "بيشتغلوا يوم و١٠ لأ".

زيادة قرب الصديقين ومعرفتهما بأدق تفاصيل الآخر كانت بداية النهاية. اعتاد أحدهما توبيخ الثاني ومعايرته بترك خطيبته له ليقرر التخلص منه بطريقة دموية والهرب بعدها إلى مسقط رأسه بمحافظة سوهاج التي ضبط فيها بمأمورية مشتركة من أمن الجيزة وسوهاج

البداية تعود إلى تلقي العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة الهرم.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لشاب في العشرينات من العمر مشطورة نصفين في بداية مرحلة التحلل دون وجود أوراق ثبوتية تفيد بهويته.

شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف غموض الجريمة بدءا بتحديد هوية الضحية تنسيقا مع الأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعي.

مع انتصاف ليل اليوم ذاته، تم تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى رضا يبلغ من العمر ٢٦ طالبا جامعيا عائدا ومنذ فترة من روسيا (قبل الأزمة الأوكرانية).

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، توصلت إلى أن المتهم صديقه كان يدرس معه بذات الجامعة ويدعى (عمر ٢٧ سنة).

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومعاونيه الرائد محمد سعودي والنقيب هشام موسى من ضبط المتهم تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أقر المتهم بجريمته معللا السبب "بيعايرني بخطيبتي علشان سابتني.. ضربته بالنار وقطعته".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.