"بيعايرني بخطيبتي فقتلته وقطعته".. حل لغز العثور على جثة طالب مشطورة نصفين بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مدحت فارس، في فك طلاسم العثور على جثة شاب مشطورة نصفين داخل شقة بالهرم، وتبين أن صديقه وراء ارتكاب الواقعة بسبب معايرته له على ترك خطيبته.

البداية تعود إلى تلقي العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة الهرم.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب في العشرينات من العمر مشطورة نصفين في بداية مرحلة التحلل دون وجود أوراق ثبوتية تفيد بهويته.

شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث لكشف غموض الجريمة بدءا بتحديد هوية الضحية تنسيقا مع الأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعي.

مع انتصاف ليل اليوم ذاته، تم تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى رضا يبلغ من العمر 26 طالبا جامعيا عائدا ومنذ فترة من روسيا (قبل الأزمة الأوكرانية).

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، توصلت إلى أن المتهم صديقه كان يدرس معه بذات الجامعة ويدعى (عمر 27 سنة).

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومعاونيه الرائد محمد سعودي والنقيب هشام موسى من ضبط المتهم تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أقر المتهم بجريمته معللا السبب "بيعايرني بخطيبتي علشان سابتني.. ضربته بالنار وقطعته".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.