محامي الطيار الراحل "أبو اليسر": غدًا الفصل الأخير في قضية تعويض محمد رمضان 6 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر إن محكمة النقض ستنظر غدا الأربعاء، الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم إلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى "أبو اليسر" على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقف الأخير عن العمل عام 2019.

وأضاف محامي الطيار الراحل، في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه محكمة النقض سبق وأن أصدرت حكمها في 24 نوفمبر الماضي برفض طعن محمد رمضان على حكم التعويض في شقه المستعجل، وأجلت نظر القضية في شقها المستعجل لغدا الاربعاء.

وأشار إلى أنه جلسة النقض غدًا الفصل الأخير في القضية للفصل في تأييد حكم التعويض أو إلغائه، معلقا "محكمة النقض أخر درجة تقاضي وهي صاحبة الكلمة الأخيرة في القضية لإغلاقها بالكامل".

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" - توفي لاحقًا - عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، وقال محاميه مجدي حلمي آنذاك إن الحكم نهائي.

وأعلن رمضان، في وقت سابق حجز أحد البنوك على أمواله، مؤكدا عدم علمه بسبب الإجراء، لكن مصادر قضائية ومصرفية أكدت أن الإجراء مُتعلق بـ"بتنفيذ حُكم قضائي.

الطيار أشرف أبو اليسر، توفي 25 أبريل الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشغل أبواليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".