الداخلية تطارد محتكري السلع وتضبط 2633 طن سلع غذائية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، وتتمكن خلال 24 ساعة الماضية، من ضبط 98 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 2633 طن مواد غذائية وبناء و11040عبوة زيت.

كما أثمرت الجهود في مجال حجب السلع الإستراتيجية، عن ضبط أكثر من 165 طن سلع غذائية، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط ما يزيد عن 26 طن دقيق مدعم، و2245 طن، وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 196 طن حديد تسليح.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.