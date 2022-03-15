"تغيير كامل".. خطة تطوير شرم الشيخ قبل مؤتمر المناخ COP27

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستضيف الدولة المصرية على أرض السلام في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، خلال شهر نوفمبر القادم، مؤتمر الأطراف السابع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وهو المؤتمر الذي تستعد لاستضافته الحكومة المصرية وتسخر له كافة إمكانياتها.

وقد تم وضع لجنة عليا من أجل وضع وإنهاء ترتيبات المؤتمر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية أكثر من 8 وزارات و3 لجان.

ويستعرض الخليج 365 الخطة الشاملة لتطوير مدينة شرم الشيخ في عدد من المحاور التالية:

مشروع شرم الشيخ الخضراء "GREEN SHARM"

تعمل الوزارات المعنية على تنفيذ مشروع شرم الشيخ الخضراء "GREEN SHARM" ضمن استعدادات المدينة لإقامة مؤتمر المناخ، والذي يضم 4 مكونات هي:

1- الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال منظومة ذكية لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وتقديم خدمات مميزة تتناسب مع مكانة مدينة شرم الشيخ واستقبالها الدائم لأحداث ومؤتمرات عالمية.

2- السياحة المستدامة من خلال تقييم فنادق المدينة للحصول على العلامة الخضراء وتدريب العاملين على المعايير البيئية وآليات السياحة الخضراء، وتشجيع مراكز الغوص للحصول على العلامة الخضراء.

3- المكون الثالث المعني بالطاقة.

4- التوعية والاتصال والاتساق مع السياسات البيئية، بالإضافة إلى تنفيذ مسار للدراجات والتوسع في الأتوبيسات الكهربائية لدعم النقل المستدام بالمدينة، حيث تم مناقشة في إمكانية التعاون لتنفيذ خطة الاستدامة للمؤتمر والخروج بعدد من المبادرات للطرح في المؤتمر.

تطوير مطار شرم الشيخ

يتم حاليا إجراء أعمال تطوير بمطار شرم الشيخ الدولي الذي سيكون جاهزا لاستقبال أكثر من 10 ملايين زائر ابتداءً من أغسطس القادم بالإضافة للمستوى المتميز للمنظومة الأمنية واستخدامها لأكبر الوسائل التكنولوجية والمراقبة بالكاميرات لتوفير الأمن والأمان للضيوف.

تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء والغاز

تستهدف خطة الحكومة لاستقبال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء حيث يتم دارسة تحويل وسائل المواصلات داخل المدينة إلى الغاز الطبيعي أو الكهرباء.

ووفرت مدينة شرم الشيخ موقعين لإنشاء محطات الشحن الكهربائي للحافلات التي ستعمل بالمؤتمر ويقدر عددها بـ 400 حافلة وإلزام كافة الفنادق الكبرى بتخصيص أماكن لشحن السيارات وتحويل كافة سيارات الأجرة للعمل بالكهرباء وتوفير زي مميز للسائقين.

طلاء جميع المباني باللون الأبيض

أعلن محافظ جنوب سيناء أن خطة استضافة المؤتمر تشمل عمليات رصف ورفع كفاءة وتوسعة لكافة الشوارع فضلا عن طلاء كافة المباني باللون الأبيض لكونها مدينة السلام وإضافة المساحات الخضراء والتشجير وكافة أعمال التجميل وتفعيل العمل بالطاقة الشمسية عن طريق شركات متخصصة.

إلزام الفنادق ومراكز الغوص بشهادة العلامة الخضراء

أكد وزير السياحة والآثار أنه يتم وضع خطة عمل وآليات لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية من خلال حصول المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص الموجودة بها على شهادة العلامة الخضراء من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة، كما يتم العمل على تحويل المركبات المرخصة سياحيا بأنواعها المختلفة والتي تعمل داخل مدينة شرم الشيخ إلى مركبات تعمل بالطاقة الصديقة للبيئة.

برامج سياحية للوفود المشاركة

أوضح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه جار وضع برنامج لتنظيم عدد من الزيارات السياحية للوفود المشاركة في المؤتمر داخل مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية مثل سانت كاترين والأقصر وأسوان والقاهرة وسيوة وغيرها وذلك لتعريف ضيوف مصر بالمقومات والمنتجات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري مع إبراز المشروعات البيئية بها.

30 ألف مشارك في مؤتمر المناخ cop27

من المتوقع أن يصل عدد المشاركين بمؤتمر cop27 إلى 30 ألف مشارك وهو ما يتطلب توافر عدد مناسب من الغرف الفندقية على موقع الحجز الخاص بالمؤتمر وفقا لقواعد التنظيم المعمول بها عالميا والتي لابد أن تتناسب مع كافة مستويات المشاركين من وفود رسمية وخبراء ومجتمع مدني وإعلاميين وغيرهم من المشاركين بالشقين الرئاسي والشق الوزاري بالمؤتمر.

64 ألف غرفة فندقية بشرم الشيخ

أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أن شرم الشيخ بها 64 ألف غرفة فندقية قادرة على استضافة ضيوف المؤتمر، كما يجرى تطوير كافة المراكب السياحية لتوفير عنصر الترفية والرحلات البحرية للضيوف على هامش المؤتمر.