شعراوي: 100 مليار جنيه استثمارات الدولة في بني سويف خلال 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن محافظة بني سويف حظيت خلال الفترة من 2014 حتى الآن بنسبة كبيرة من الاستثمارات الحكومية تجاوزت 100 مليار جنيه في مختلف مجالات العمل التنموي سواء البنية الأساسية أو الخدمات الاجتماعية أو البنية اللازمة للتنمية الاقتصادية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المحافظة كان لها نصيب كبير من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في مرحلتها الجديدة حيث تم استهداف أكثر من 70% من المراكز الإدارية التابعة للمحافظة ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري من خلال استهداف مركزي (ببا وناصر) بالمرحلة الأولى الجاري تنفيذها في العام 2021/2022، كما تم استهداف ثلاثة مراكز بالمرحلة الثانية التي ستنطلق في بداية العام المالي 2022/2023 وهي مراكز (الواسطى والفشن وبني سويف).

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في احتفالية محافظة بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة والتي شارك فيها الوزير نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وحضرها الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" في بني سويف تتضمن 1616 مشروعا بإجمالي استثمارات 11.915 مليار جنيه لتساهم في تغطية 66 قرية وتوابعها بخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية، بالإضافة إلى استهداف 5330 مستحقا ضمن تأهيل المنازل للفئات اللأولى بالرعاية (سكن كريم).

وخلال الكلمة نقل وزير التنمية المحلية تهنئة رئيس مجلس الوزراء لمحافظ بني سويف وقيادات وأبناء المحافظة بالعيد القومي وهي المناسبة التي تذكرنا ببطولات هذا الشعب المناضل ضد الاحتلال خلال أحداث ثورة 1919.

وقال الوزير إن العيد القومي للمحافظة يوافق هذا العام افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات الحيوية والمرافق بمراكز وقرى المحافظة وهو ما يعد امتدادا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في الصعيد خلال السنوات السبع الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسيرا لتقديم الخدمات الحكومية لمواطني القرى جار الانتهاء من إنشاء 12 مجمع خدمات حكومية بالوحدات المحلية بمركزي ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" ومن المقرر أن تضم خدمات الإدارة المحلية والسجل المدني وفرع للتوثيق، ووحدة اجتماعية والتموين والبريد.

وأشار شعراوي إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بالتنسيق مع محافظة بني سويف لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية (مواقف/ أسواق/ نقاط إطفاء) بعدد 29 مشروعا بإجمالي استثمارات 101 مليون جنيه، كما تقوم الوزارة حاليا بالتنسيق والتجهيز لتأهيل وتدريب كوادر الإدارة المحلية من المحافظة والمراكز والوحدات المحلية ضمن خطة تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتكون أكثر فاعلية في متابعة المشروعات وممارسة أدوارهم القانونية.

وتابع وزير التنمية المحلية: اهتمام الدولة بمحافظة بني سويف وما تم ضخه من استثمارات فيها، فضلا عن نجاح وتفاني قياداتها المحلية، كل ذلك أسهم في تحويل المحافظة إلى قبلة مهمة للاستثمار في صعيد مصر وتسابقت شركات القطاع الخاص على الاستفادة من المقومات الموجودة بالمحافظة والبنية الأساسية التي تم تشييدها خاصة في قطاعات النقل والطرق والكهرباء والطاقة.

وأضاف شعراوي: ربما يكون توجيه رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية في كوم أبوراضي على مساحة 91 فدانا هو تتويج لما تشهده المحافظة من رواج في استثمارات القطاع الخاص ورغبة في تعزيز القدرات التنافسية بها.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه بعد جهود الدولة ببني سويف وتوجه القطاع الخاص للاستثمار بها، انخفضت معدلات الفقر بالمحافظة بصورة كبيرة وملحوظة وتراجعت معدلات البطالة وارتفعت مؤشرات جودة الحياة، وأصبحت بني سويف نموذجا جيدا للمحافظات المصرية.

واختتم الوزير كلمته قائلا: وإذ أكرر تهنئتي لشعب وقيادات بني سويف في عيدها القومي، فإنني أدعوكم لبذل مزيد من الجهد في المستقبل للحفاظ على ما استثمرته الدولة وتعزيز الاستفادة منه وتعظيم آثاره وصولا لتحقيق النهضة الشاملة على أرض بني سويف الغالية.