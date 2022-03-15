"حياة كريمة" تطلق حملة "المليون كرتونة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي مع اقتراب شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" اليوم الثلاثاء، انطلاق قوافل "وصل الخير" للمساعدات الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن حملة (المليون كرتونة) تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه ستبدأ اليوم فرق الرصد الميداني والمتطوعين بالمؤسسة بكافة محافظات الجمهورية بتحميل الشاحنات استعدادا لتخزينها ثم توزيعها على المستحقين بعدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى ضمن حملة "المليون كرتونة" وهي محافظات (البحيرة – بني سويف – الشرقية – كفر الشيخ – المنيا).

وأوضحت أن ذلك يأتي إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين.

وتابعت أن ذلك يأتي بعد التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

وكانت "حياة كريمة" قد أطلقت على مدار الأيام الماضية قافلة مساعدات غذائية هي الأكبر لمحافظة الغربية لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية، في مراكز( السنطة، كفر الزيات، زفتى، سمنود، قطور، بسيون) بكل القرى التابعة لها، بالتعاون مع شركة صافى لتوزيعها على المواطنين الاأكثر احتياجاً بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية.

وسوف يتم استكمال حملة (المليون كرتونة) ضمن قوافل "وصل الخير" على مختلف مراكز وقرى محافظات الجمهورية تباعًا خلال الأيام المقبلة وصولًا لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية قبل قدوم شهر رمضان المبارك.