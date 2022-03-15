بأثر رجعي.. مستشار الملاك يكشف موعد إقرار تعديلات الإيجار القديم للشقق السكنية "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إنه من المتوقع أن يتم إصدار قانون الإيجار القديم للشقق السكنية خلال فترة عمل البرلمان الحالي.

وأضاف البحيري، في حوار لمصراوي، أنهم يواصلون المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أجل الخروج بتصور للقانون القادم.

وأوضح المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم أنهم عرضوا مشروع القانون المقدم من جانبهم لمجلس النواب خلال كافة جلسات الحوار المجتمعي التي يطرحونها.

وردا على حديث المستأجرين بشأن الأحكام الدستورية المنصفة لهم والتي تدعم موقفهم في عدم جواز إنهاء العقود، وعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي عقب الانتهاء منه، قال البحيري: أحكام المحكمة الدستورية تتغير بتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وبعد مرور أكثر من 20 سنة منذ 2002 تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ورئيس المحكمة الدستورية نفسه قال إن هذا الأمر لا يعتبر حلا نهائيا وإنها تشريعات استثنائية يجب تعديلها لأن الأصل في العلاقة الإيجارية التأقيت.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع حلا لأزمة الإسكان، حينما قال: "هخليكم تتكعبلوا في الشقق"، موضحا أن هذا يعني اعتراف الحكومة بوجود المشكلة وأيضا وضع التصور لحلها.