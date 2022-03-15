شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: سعة تخزين الأقماح بالصوامع والشون المطورة تصل لـ5.4 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة عن استعدادات الشركة والجهات المسوقة لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2022 وخاصة بعد صدور القرار الوزاري المشترك والصادر من معالي وزراء التموين والمالية والزراعة ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من أبريل بدلاً من الخامس عشر من إبريل ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ونص القرار الصادر من الوزراء أن يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس من العام 2022

وقال احمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي أن السعات والقدرات التخزينية المتاحة لاستقبال الاقماح المحلية او المستوردة والتي تشمل (الصوامع الداخلية، الهناجر، البناكر، الشون المطورة، الصوامع المؤجرة، مراكز التجميع، مراكز تجميع مؤجرة، الشون الإسمنتية ) والتي يصل سعاتها التخزينية إلى 5.4 مليون طن تخزين وان الوزارة استعدت جيداً لاستقبال كميات القمح المحلي المستهدفة لهذا العام وأكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وسوف يصل إلى ما يقرب من 8 أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.