شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توافر كوبونات شراء السلع لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الوزير أن العامين السابقين قد شهدا نجاحا كبيرا بعد توافر تلك الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها الاستهلاكية.
وتلقى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا حول وضع فئات الكوبونات من اللواء احمد حسنين – رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث ان فئات الكوبونات تتراوح من ( 20 – 50 – 100 ) جنيه ، و انه لن يتم استبدال اي كوبون بنقود ، وان البون يتم استخدامه مرة واحدة ، وان البيع متاح لاي مواطن وبأي كمية، لافتا الى ان تلك الكوبونات متوفرة بالمراكز الرسمية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
(المصرية لتجارة الجملة – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)
(العامة لتجارة الجملة – 16ب ش 26 يوليو القاهرة)
(النيل للمجمعات الاستهلاكية – 4 ش محمود طلعت مدينة نصر القاهرة)
(الأهرام للمجمعات الاستهلاكية – 9 ش عبد الحق السنباطي الاوبرا القاهرة)
(الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – 54، 56 ش محرم بك الاسكندرية)
(المصرية للحوم والدواجن – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)
(المصرية لتسويق الأسماك – 42 ش الثورة الجديدة القاهرة امام سنترال الماظة)
وأشار اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الى ان النجاح الكبير الذي حققه طرح تلك الكوبونات هو ما دفع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرحه للعام الثالث على التوالي تسهيلا على غير القادرين في اختيار السلع التي تناسبهم.