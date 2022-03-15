شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توافر كوبونات شراء السلع لتوزيعها ‏على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه للعام الثالث على التوالي يتم طرح ‏كوبونات شراء السلع لتوزيعها على غير القادرين ‏بمناسبة شهر رمضان المبارك ، لافتا إلى أن فكرة ‏تلك الكوبونات جاءت للتسهيل على الراغبين فى تلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض كما كان يحدث في شنط ‏رمضان التي كانت توزع قبل طرح فكرة هذه الكوبونات ‏بشركات الوزارة (الشركة العامة لتجارة الجملة بمجمعاتها – ‏شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – شركة الاهرام للمجمعات ‏الاستهلاكية – الشركة المصرية لتجارة الجملة بمجمعاتها – ‏شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية - الشركة المصرية ‏لتجارة اللحوم - شركة تسويق الاسماك)‏

وأضاف الوزير أن العامين السابقين قد شهدا نجاحا ‏كبيرا بعد توافر تلك الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها ‏الاستهلاكية.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية تقريرا حول وضع فئات الكوبونات ‏من اللواء احمد حسنين – رئيس مجلس ادارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، حيث ان فئات الكوبونات تتراوح من ( 20 – 50 – 100 ) جنيه ، و انه لن يتم استبدال اي كوبون بنقود ، وان ‏البون يتم استخدامه مرة واحدة ، وان البيع متاح لاي مواطن ‏وبأي كمية، لافتا الى ان تلك الكوبونات متوفرة بالمراكز ‏الرسمية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية

‏(المصرية لتجارة الجملة – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)‏

‏(العامة لتجارة الجملة – 16ب ش 26 يوليو القاهرة)‏

‏(النيل للمجمعات الاستهلاكية – 4 ش محمود طلعت مدينة نصر القاهرة)‏

‏(الأهرام للمجمعات الاستهلاكية – 9 ش عبد الحق السنباطي الاوبرا ‏القاهرة)‏

‏(الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – 54، 56 ش محرم بك الاسكندرية)‏

‏(المصرية للحوم والدواجن – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)‏

‏(المصرية لتسويق الأسماك – 42 ش الثورة الجديدة القاهرة امام سنترال ‏الماظة)‏

وأشار اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية الى ان النجاح الكبير الذي حققه ‏طرح تلك الكوبونات هو ما دفع الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية لطرحه للعام الثالث على التوالي تسهيلا على غير ‏القادرين في اختيار السلع التي تناسبهم.