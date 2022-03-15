شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبى للسفير بدر عبد العاطي: مصر شريك استراتيجى هام لبروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم د. بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومندوب مصر الدائم لدي حلف شمال الاطلنطي، الثلاثاء، أوراق اعتماده، سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى المجلس الأوروبي، إلى رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، وذلك بمقر المجلس الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

خلال اللقاء، عبر الرئيس "ميشيل" عن تقديره البالغ لعلاقة الصداقة التي تجمعه مع السيد رئيس الجمهورية، وعن سعادته باستقبال سيادته خلال قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل الشهر الماضي، مشيرًا إلى حرصه على التواصل المستمر مع السيد الرئيس تقديرًا لدوره وحكمته في إدارة الأمور والتعامل مع مختلف القضايا والأزمات على المستويين الاقليمي والدولي.

تطرق اللقاء إلى التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية - الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد "ميشيل" على أن مصر شريك استراتيجي هام للاتحاد الأوروبي، وأن الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة في مختلف مجالات التعاون يؤكد عُمق هذه الشراكة الحقيقة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، عرض السفير عبد العاطي لعملية التحديث الشاملة والإنجازات التي تشهدها مصر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجهود الحكومة المصرية لإعلاء قيم المواطنة، فضلاً عن قيام الدولة بسن قانون جديد للجمعيات الأهلية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة، وهو ما أشاد به وثمّنه الرئيس "ميشيل".

كما تناولت المقابلة متابعة ما تم التباحث حوله بشأن تعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي في المجالات التنموية ومجال تصنيع اللقاحات، في إطار الجهود المصرية لتصبح مصر مركزًا عالميًا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للقارة الإفريقية، خاصة في ضوء الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال من قدرات علمية وفنية فضلاً عن البنية التحتية ومرافق التخزين.

كما تطرق النقاش إلى التعاون القائم في مجال الطاقة في ضوء الإمكانات المتوفرة لدى مصر لتحقيق شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة والغاز المسال والطاقة النظيفة، والخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والمشاريع العملاقة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح ضمن الجهود المصرية في إطار التحول الأخضر، حيث أشاد رئيس المجلس الأوروبي بالإمكانيات المصرية، مُعربًا عن الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للتنسيق مع مصر كونها شريك استراتيجي وحيوي لأوروبا في مجال الطاقة. كما استعرض السفير المصري أيضًا التداعيات الاقتصادية التي تتحملها الحكومة المصرية جراء تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وتأثيرها على الأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في مصر، وعلى رأسها قطاع السياحة.