شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 1.2 مليون مواطن بلقاح كورونا ضمن حملة "طرق الأبواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنه تم تطعيم مليون و200 ألف مواطن ضمن حملة "طرق الأبواب" بعدد من محافظات الجمهورية، والتي تستهدف الوصول إلى المواطنين بالمناطق النائية وتطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاتها (الأولى، الثانية، التنشيطية)

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن حملات طرق الأبواب للتطعيم بلقاح كورونا تمت من خلال 2080 فريقا طبيا، و2500 فريق تثقيف صحي، لافته إلى انتهاء الحملة في محافظة المنوفية، ومد فترة العمل في باقي المحافظات إلى يوم الخميس الموافق 17 مارس الجاري، بدلاً من انتهائها اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أعلن انخفاض نسب تردد مرضى فيروس كورونا على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، بنسبة 52%، وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 14 مارس 2022، مقارنة بالفترة من 1 إلى 7 مارس.