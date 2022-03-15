شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتفاع معدلات تطعيم كورونا بالمحافظات وتوافر جميع أنواع اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان انتظام معدلات العمل ضمن حملة "طرق الأبواب" بعدد من محافظات الجمهورية، والتي تستهدف الوصول إلى المواطنين بالمناطق النائية وتطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاتها (الأولى، الثانية، التنشيطية).

وقال حملات طرق الأبواب انطلقت بمحافظات (المنوفية، الفيوم، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان) وتم تطعيم مليون و200 ألف مواطن من خلال 2080 فريقا طبيا، و2500 فريق تثقيف صحي، لافتاً إلى انتهاء الحملة في محافظة المنوفية، ومد فترة العمل في باقي المحافظات إلى يوم الخميس الموافق 17 مارس الجاري، بدلاً من انتهائها اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022.

وتابع : تم مراجعة سير العمل بمنظومة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونسب تلقي جرعات اللقاح (الأولى، الثانية، التنشيطية)، مؤكداً ارتفاع المعدلات اليومية للتطعيم بالمحافظات، وتوافر مختلف أنواع اللقاحات، من خلال مراكز التطعيمات الثابتة والمتحركة، بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية والحالات الصحية للمواطنين.