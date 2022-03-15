شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين بمستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة اطلع على التقارير الخاصة بالوضع الوبائي بجميع المحافظات، واطلع على البيانات الاسترشادية الخاصة بنسب تردد المرضى على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعايات المتوسطة والمركزة خلال شهر فبراير وأول أسبوعين من شهر مارس الجاري، حيث كشف التقرير استمرار انخفاض تلك النسب بشكل ملحوظ.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان استمرار المرور الدوري الرقابي على مستشفيات العزل والحميات والصدر من خلال لجان الرقابة والمتابعة للتأكد من توافر القوى البشرية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والتأكد من الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا، ورصد أي مخالفات، فضلاً عن إصدار التقارير الخاصة باحتياجات كل مستشفى من قوى بشرية وأدوية ومستلزمات وأجهزة، والعمل على ضمان استمرار توفيرها.

ولفت إلى أنه يتم متابعة التقارير الخاصة بأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية، مؤكداً توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي، فضلاً عن ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية بالمحافظات والقائمين على العمل بالمنشآت الصحية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.