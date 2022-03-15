شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة اليهودية: 2000 مهاجر يهودي يصلون كل أسبوع لإسرائيل من روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدرت الوكالة اليهودية في لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلى أن حوالي 2000 مهاجر سيصلون إلى إسرائيل كل أسبوع.

أوضحت الوكالة اليهودية – بحسب وكالة معا الفلسطينية - أن حوالي 15000 مهاجر يأتون كل عام من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا ويقدر أن هذا العدد سيتضاعف في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتسعى إسرائيل لجلب مليون يهودي من روسيا وأوكرانيا مستغلة الحرب الدائرة، لا سيما وأن عدد الجالية اليهودية في أوكرانيا حوالي 200 ألف يهودي.

كما أن هناك حوالي 600 ألف يهودي في روسيا تسعى اسرائيل إلى جلبهم كي يستوطنوا في الضفة الغربية.