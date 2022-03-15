بريطانيا تعلن تجميد أصول وزير الدفاع الروسى وفرض حظر سفر بحقه

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء، تجميد أصول وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وفرض حظر سفر بحقه، كما أعلنت تجميد ممتلكات ومنع سفر لرجل الأعمال الروسي الشهير أندريه موشينكوف.

وأعلنت المملكة المتحدة 350 قائمة جديدة تتضمن عقوبات ضد روسيا، بحسب تقارير إعلامية.

كانت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن أعداد اللاجئين الفارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي، بلغت 2.95 مليون لاجئ، وأفادت المفوضية بأن 1.8 مليون لاجئ دخلوا بولندا، في حين توجه آخرون إلى المجر ورومانيا وسلوفاكيا.

من جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن 73 ألف طفل أوكراني أصبحوا لاجئين منذ بدء العملية العسكرية، أي ما يعادل 55 طفلا كل دقيقة.