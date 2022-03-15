شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن تجميد أصول وزير الدفاع الروسى وفرض حظر سفر بحقه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء، تجميد أصول وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وفرض حظر سفر بحقه، كما أعلنت تجميد ممتلكات ومنع سفر لرجل الأعمال الروسي الشهير أندريه موشينكوف.
وأعلنت المملكة المتحدة 350 قائمة جديدة تتضمن عقوبات ضد روسيا، بحسب تقارير إعلامية.
من جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن 73 ألف طفل أوكراني أصبحوا لاجئين منذ بدء العملية العسكرية، أي ما يعادل 55 طفلا كل دقيقة.
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية أن القطاع الخاص قدم مبلغا قياسيا تجاوز 200 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين.
وذكرت المفوضية أنه "في غضون أسبوعين فقط، ساهمت شركات ومؤسسات وجهات خيرية بأكثر من 200 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا".
ودعت المفوضية بتوفير 510 ملايين دولار لتقديم المساعدة الطارئة للنازحين داخليا واللاجئين الفارين من أوكرانيا، لافتة إلى أن المبلغ المطلوب للمساعدة سيزداد بلا شك.