شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تعلن توصيل التيار لطول مسار القطار الكهربائى LRT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق توصيل التيار الكهربائى وإطلاق تيار الجهد المتوسط بطول مسار المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية (LRT) الموازي لطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى.

وأكدت مصادر مسئولة لليوم السابع أنه تم توصيل التيار الكهربائى لطول المسار الذى يجرى التجهيز لافتتاحه وتشغيله أمام الجمهور بعد الانتهاء من الاختبارات وتجارب التشغيل، حيث يجرى حاليا تشغيل القطارات بدون ركاب للتأكد من إجراءات السلامة والأمان.

وتتواصل حاليا أعمال الاختبارات والتجارب بالمشروع، حيث ستربط الوصلة التى سيتم تشغيلها العاصمة الإدارية بالقاهرة بشبكة مترو أنفاق القاهرة.

ومشروع القطار الكهربائى الممتد بأطوال 103 كم ستكون الشركة الفرنسية آر ايه تى بى ديف للنقل كايرو مسئولة عن إدارته وتشغيله لمدة 15 عاما دون أن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، على أن تحصل الشركة الفرنسية على مقابل مادى متفق عليه مقابل الإدارة والصيانة على دفعات شهرية، ولا يشمل هذا المقابل قيمة قطع الغيار التى تتطلبها أعمال الصيانة، حيث أنه يشمل أعمال الصيانة الدروية اليومية فقط التى تسبق رحلات القطارات يوميا.

ومشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.