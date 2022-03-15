شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى، للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة.