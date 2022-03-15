رئيس الوزراء يصدر قرارا باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الوقف الخيرى

كما نشرت الجريدة قرار الوزراء باستبدال كلمة المدة المنصوص عليها فى قرار رئيس الوزراء الخاص باللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لكلمة مدة ثلاثة أشهر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012