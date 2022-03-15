شكرا لقرائتكم خبر عن آخر 48 ساعة برد.. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من الخميس بقيم تصل 5 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ، وأنه اعتبارا من الخميس 17 مارس، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 5 درجات مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع من يوم الخميس المقبل ، أن تشهد البلاد اعتدال فى نشاط الرياح ، لافته إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة يبدأ من يوم الخميس ويستمر على مدار الأسبوع المقبل.

و يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، معتدل على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 12 درجات والصغرى 01 .