شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق فى واقعة محاولة طالبة بمدرسة دولية بأكتوبر إنهاء حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل واقعة محاولة طالبة بمدرسة دولية بمدينة السادس من أكتوبر، لإنهاء حياتها، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت أمس أثناء اليوم الدراسى وتم نقل الطالبة إلى المستشفى فى وقتها وحالتها الصحية سليمة وحاليا فى منزلها، مشددة على أنه جار معرفة التفاصيل والتحقيق في الواقعة لمعرفة الدوافع التى أقدمت الطالبة بسببها على الانتحار.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت أمس تفاصيل واقعة مشاجرة طلاب بمدرسة دولية فى القاهرة، حيث أكدت أنه بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من طلاب إحدى المدارس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، تم التواصل مع مديرية التعليم بالقاهرة للوقوف على حقيقة الواقعة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن المديرية أفادت أنه أثناء الوقت المخصص للفسحة تشاجر عدد من الطلاب حول أولوية الشراء من الكافيتريا، وتمت السيطرة على الموقف من جانب المدرسة، ولا يوجد أية إصابات بين الطلاب.

ووجهت الوزارة، بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب المتسببين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين فى هذا الأمر.