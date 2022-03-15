شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: الرابط المتداول لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً "مزيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من وجود رابط إلكتروني لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً، بزعم الحصول على منح مالية، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإطلاق رابط إلكتروني لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية، مُوضحةً أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنح وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مُشيرةً إلى أن أي منح أو مساعدات مالية تقدم للأسر والفئات الأولى بالرعاية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، مُشددةً على نجاح الدولة في دعم العديد من الأسر الأكثر احتياجاً من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئات، وأبرزها برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي وصل عدد مستحقيه إلى 3.85 مليون أسرة، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه سنوياً، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

وفي سياق متصل، تتمثل شروط الاستحقاق لبرنامج "تكافل وكرامة" في: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل، وبالنسبة لبرنامج "كرامة" أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة": (من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة).