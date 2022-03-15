شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات 60% بمناسبة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إطلاق وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات 60%بمناسبة رمضان.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

شبورة كثيفة غدا وأجواء شديدة البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

رئيس الوزراء يصدر قرارا باللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الوقف الخيرى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الوقف الخيرى.

التعليم تحقق فى واقعة محاولة طالبة بمدرسة دولية بأكتوبر إنهاء حياتها

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل واقعة محاولة طالبة بمدرسة دولية بمدينة السادس من أكتوبر، لإنهاء حياتها، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت أمس أثناء اليوم الدراسى وتم نقل الطالبة إلى المستشفى فى وقتها وحالتها الصحية سليمة وحاليا فى منزلها، مشددة على أنه جار معرفة التفاصيل والتحقيق في الواقعة لمعرفة الدوافع التى أقدمت الطالبة بسببها على الانتحار.

الأمم المتحدة: طفل كل دقيقة يصبح لاجئا بسبب الحرب في أوكرانيا

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن طفل كل دقيقة يصبح لاجئا بسبب الحرب في أوكرانيا .، يأتي ذلك بينما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، سلسلة عقوبات على روسيا تشمل قيودا على صادرات الحديد والصلب، وحظر تقديم أي خدمات للتصنيف الائتماني، نقلا عن تقارير إعلامية.

الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات 60%بمناسبة رمضان

أطلقت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة 30 يوماً، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل الى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى اليوم قد تمتد للقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن وفرص الأمطار المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود فرص أمطار اليوم الثلاثاء تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

خريطة المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية.. بعد فتح باب التقدم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خريطة المدارس المصرية اليابانية والمتاح التقدم عليها للعام الدراسي المقبل 2022,2023.

طرح اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.. اعرف التفاصيل

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كافة منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى الجمهورية وبكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين كذلك طرح منتجات اللحوم الطازجة السودانية والمجمدة وأيضا الدواجن المجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الاسواق الاخرى خاصة فى ظل الاستعدادات لشهر رمضان الكريم

أهم السلع المطروحة على بطاقات التموين وأسعارها.. اعرف التفاصيل

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير السلع الغذائية والأساسية لأصحاب بطاقات التموين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث يتم يتم حاليا صرف مقررات شهر مارس لأصحاب البطاقات، وذلك من خلال 40 ألف منفذ تمويني، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية وهو 50 جنيها.

طرح 465 مقبرة جاهزة للمسلمين لقاطنى مدن أكتوبر والشيخ زايد ومحافظة الجيزة

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، طرح حجز 465 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة أكتوبر الجديدة بمساحة 40م2 للمقبرة، وذلك لقاطني مدن (6 أكتوبر - حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد - محافظة الجيزة "أحياء وضواحي")، بنظام مقابل الانتفاع.

فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء بجوائز 50 ألف دولار

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول فتح باب التقدم لنيل جائزة اليونسكو في مجال تعليم الفتيات والنساء للعام الحالي في نسختها السابعة، والتي تم إطلاقها من خلال اليونسكو في مارس الجاري.

زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر فى الوادى الجديد

سجل معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقوع هزة أرضية فى جوار واحة باريس بمحافظة الوادى الجديد جنوب الصحراء الغربية.

عدد سكان مصر يزداد 87 ألف نسمة بالداخل خلال 21 يوما فقط بعد تسجيله 103 ملايين

رصدت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور عدد سكان مصر والذي سجل 87 ألفا و404 جديدة خلال 21 يوما فقط من إعلان جهاز الإحصاء تسجيل عدد السكان بالداخل نحو 103 ملايين نسمة.

دونيتسك: 294 شخصا عالقون تحت الأرض فى منجم بعد تعرضه لقصف أوكرانى

أفادت سلطات دونيتسك الانفصالية، اليوم الثلاثاء، أن 294 شخصا عالقون تحت الأرض في منجم سكوتشينسكي، بعد تعرضه لقصف أوكراني، في حين أكدت فرنسا، أن الاتحاد الأوروبي سيلغي وضع روسيا كدولة أكثر تفضيلا في مجال التجارة، بحسب تقارير إعلامية.

روسيا: إسقاط طائرتين أوكرانيتين ومروحية و13 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرتين أوكرانيتين ومروحية و 13 مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن تدمير 136 منشأة عسكرية بينها مواقع قيادة ومراكز اتصالات و4 أنظمة للصواريخ المضادة للطائرات خلال 24 ساعة، نقلا عن تقارير إعلامية.

التعليم تحدد سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سن القبول بالعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية، موضحة أنه يجب أن يكون الطفل وصل إلى سن 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم بالنسبة للتقدم للمستوى الأول برياض الأطفال ومن 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم المتقدمين علىىkg2، و6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد للمتقدمين على الصف الأول الابتدائي، و7 سنوات حتى 8 سنوات إلا يوم واحد للصف الثانى الابتدائى، و8 سنوات حتى 9 سنوات إلا يوم واحد للصف الثالث الابتدائى.

21.6 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى المصرى فى شهر ديسمبر 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الثلاثاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2021 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 3.08 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 21.6٪.

اليورو يرتفع اليوم بالبنوك المصرية.. ويسجل 17.09 جنيه

ارتفع سعر اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 15-3-2022، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.09جنيه للشراء، و17.34 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.05 جنيه للشراء، و17.24 للبيع.

أحمد رفعت يدخل قائمة المنتخب أمام السنغال بديلا لرمضان صبحى

يغيب رمضان صبحى لاعب بيراميدز، عن مباراتى منتخب مصر أمام السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التى خضع لها إصابته بتجمع دموى بالعظام حول الركبة اليمنى، ويحتاج اللاعب إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى من الإصابة.

محمد صلاح يقود منتخب مصر أمام السنغال بعد الإطمئنان على إصابته

يقود محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، منتخب مصر فى مباراتيه أمام السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، بعدما اطمأن الجهاز الفنى والطبى للفراعنة على الفرعون المصرى بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة فريقه أمام برايتون فى الدورى الانجليزى.

الاتحاد الأفريقى لليد يؤجل أمم أفريقيا

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى يفيد بتأجيل بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 25 للرجال لكرة اليد و إقامتها فى الفترة من 11 الى 18 يوليو 2022 فى المغرب.

اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال اليوم

يطرح اتحاد الكرة صباح اليوم، تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

مواعيد مباريات اليوم.. قمة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد فى دوري الأبطال

تقام اليوم الثلاثاء 15 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهتا مانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد وأياكس ضد بنفيكا في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال آسيا.

فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل لمدة 15 يوما.. سن القبول فى kg1 يبدأ من 4 وحتى 5 سنوات.. الالتزام بمحل الإقامة فى المنطقة المحيطة بالمدرسة.. و14100 جنيه مصروفات تسدد بالتقسيط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، من اليوم 15مارس الجارى وتستمر مدة 15 يوما، موضحة أن التقديم إلكتروني لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

الأهلى يفرض هيمنته الرياضية فى السلة والطائرة والقدم.. كتيبة موسيمانى تسيطر على قمة الدورى بلا هزيمة.. أوجستى يحصد اللقب الرابع مع الأحمر فى "الباسكت".. والمارد يحسم قمة الطائرة أمام الزمالك بـ 3 أشواط نظيفة

هيمنة رياضية في مختلف الألعاب الجماعية فرضها النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية، سواء فى الدوري العام لكرة القدم، أو دوري الطائرة، أو كرة السلة التي انتزع بها الفريق الأحمر 4 ألقاب دفعة واحدة، بنسبة نجاح تعادل 100% مع مدربه أوجستي.

انطلاق معارض"أهلا رمضان" بالمحافظات اليوم.. طرح سلع بأسعار مخفضة بنسبة 30%.. المجمعات الاستهلاكية توفر اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.. و175 شركة تعرض منتجاتها بالمنافذ

تنطلق معارض "أهلا رمضان" ، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بعد قرار مجلس الوزراء بتقديم موعد بدء المعارض بالمحافطات المختلفة، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية، مثل، الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

المديريات التعليمية تنتهى من تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات.. الوزارة: الفرصة متاحة حتى 24 مارس.. وطلاب الثانوية العامة ينتهون من المناهج ويبدأون المراجعة استعدادا للامتحانات وفق التقييم الجديد

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء المديريات التعليمية من تسليم استمارات الطلاب المتقدمين للامتحانات إلى لجان النظام والمراقبة، مضيفة أن أخر موعد لمن تخلفوا عن تسليم الاستمارات 24 مارس الجارى.

كود لكل عمارة وبصمة لجامعى القمامة.. منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة تحت المراقبة.. أبلكيشن موبايل يسجل حضور عامل الجمع السكنى يوميا للشقق وتثبيت أكواد على كل عقار.. ومتابعة خط سير سيارات نقل القمامة بـ"GPS"

تعتمد منظومة النظافة بالقاهرة على الجمع من المنازل، بحيث يمر عامل جمع القمامة يوميا على الوحدات السكنية لنقل كيس المخلفات للمقالب، حتى لا يلجأ المواطن لإلقاء المخلفات بالشارع أو صناديق القمامة، وبالتزامن مع تطبيق هذه المنظومة فلابد من وجود نظام يلزم العامل الذهاب يوميا إلى الوحدات السكنية، بالإضافة إلى التأكد من عدم إلقاء هذه المخلفات فى الطرق من قبل متعهد الجمع أو الشركات العاملة فى النظافة.