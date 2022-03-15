المجلس الأوروبى يتسلم أوراق اعتماد بدر عبد العاطى رئيس بعثة مصر لدى الاتحاد

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أوراق اعتماد السفير بدر أحمد عبد العاطي رئيس بعثة جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي، وكذلك السفير عدن محمد ديليتا رئيس بعثة جمهورية جيبوتي لدى الاتحاد الأوروبي، ولوفز فاندان رئيس بعثة منغوليا لدى الاتحاد الأوروبي.

وشغل عبد العاطي منصب نائب مساعد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا، كما عمل السفير بدر عبدالعاطي في عدد من سفارات مصر بالخارج مثل تل أبيب، طوكيو، واشنطن، بروكسل، وبلجكيا، وعمل في عدد من الإدارات بديوان عام وزارة الخارجية، من بينها مكتب وزير الخارجية ومدير شؤون فلسطين.

وفي 6 يونيو 2013 أصدر محمد كامل عمرو وزير الخارجية آنداك، قرارًا بتعيين السفير بدر عبدالعاطي متحدثًا رسميًا خلفًا للسفير عمرو رشدي، الذي انتقل للعمل نائبًا للقنصل العام في لوس أنجلوس.

وأبقى عليه سامح شكري متحدثًا رسميًا لوزارة الخارجية عقب توليه حقبة الوزارة في 17 يوليو 2014، وفي 8 يوليو 2015 أصدر سامح شكري وزير الخارجية قرارًا بتعيين المستشار أحمد أبوزيد متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية ومشرفًا على إدارة الدبلوماسية العامة، خلفًا للسفير الدكتور بدر عبدالعاطي، الذي تم ترشيحه خلال هذه الفترة سفيرًا لمصر لدي ألمانيا.