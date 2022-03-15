شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: 3 ملايين لاجئ أوكرانى منذ بدء العملية العسكرية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الأمم المتحدة، قالت اليوم الثلاثاء، إن طفل كل دقيقة يصبح لاجئا بسبب الحرب في أوكرانيا .، يأتي ذلك بينما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، سلسلة عقوبات على روسيا تشمل قيودا على صادرات الحديد والصلب، وحظر تقديم أي خدمات للتصنيف الائتماني.

وكشف رئيس الوفد الروسي المعني بالتفاوض مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي عن إن المفاوضات مع وفد أوكرانيا تجرى يوميا عبر الفيديو كونفرانس، مضيفا أن " مهلة فنية أعطيت للوفود حتى اليوم الثلاثاء، من أجل إجراء مزيد من المباحثات الفردية".