لتصنيع الشاسيهات والمركبات.. بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي و"Navistar Defense"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن هدف توقيع بروتوكول مع شركة "Navistar Defense" الأمريكية، هو التعاون في مجال التصنيع المشترك للشاسيهات والمركبات والمركبات المدرعة والمجهزة والمقطورات.

وأعرب مرسي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقاً خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالنفع على الجانبين بل والعالم ككل.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "Navistar Defense" الأمريكية، التي شهدها، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بديوان عام الوزارة.

وأكد وزير الإنتاج الحربي استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطوير المنظومة التسليحية والارتقاء بها؛ للحفاظ على أمن مصر القومي.

وأشار مرسي إلى اللقاء الذي جمعه مع تيد رايت رئيس مجلس إدارة شركة "Navistar Defense"، بمعرض الدفاع العالمي الذي أُقيم منذ أيام بالمملكة العربية السعودية، مشيداً بخبرة وإمكانات الشركة الأمريكية، وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية متطورة، لافتاً إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربي والعديد من الشركات الأمريكية.

وتابع الوزير بأن مجالات التعاون مع مصر لا تقتصر على الجانب العسكري فقط؛ ولكن تضم مسارات مدنية أيضاً، مؤكدًا أن مصر دولة جاذبة للاستثمار؛ خصوصاً في ظل ما قامت بتنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال السنوات الأخيرة على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها العالم أجمع في الآونة الأخيرة.

وأعرب تيد رايت رئيس مجلس إدارة شركة"Navistar Defense"، عن تطلعه إلى فتح آفاق للتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري في ضوء ما تمتلكه من إمكانات تصنيعية وفنية مشهود لها بالكفاءة وخطوط إنتاج تضاهي الخطوط العالمية، وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية إلى جانب إسهاماتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مشددًا على أهمية الدور الذي تضطلع به مصر لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن مصر تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الصناعات العسكرية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية؛ وهو ما لمسه خلال مشاركة الشركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021".

وأشار رايت إلى أن "Navistar Defense" هي شركة أمريكية تعمل في مجال إنتاج المركبات والمعدات العسكرية؛ وبخاصة السيارات International، بالإضافة إلى كونها إحدى الشركات المصنعة للعربات MRAP.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص الوزارة على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة؛ تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة؛ بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، نيابةً عن المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتيد رايت رئيس مجلس إدارة شركة "Navistar Defense" الأمريكية، وحضر مراسم التوقيع من الإنتاج الحربي كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير، ومحمد فؤاد مترجم، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، والمهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات.