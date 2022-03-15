الحكومة ترد على أنباء تسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً لتقديم منح مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية. غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق رابط إلكتروني لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية، مُوضحةً أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنح وهمية ولا علاقة للوزارة بها.

وأشارت الوزارة، إلى أن أي منح أو مساعدات مالية تقدم للأسر والفئات الأولى بالرعاية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، مُشددةً على نجاح الدولة في دعم العديد من الأسر الأكثر احتياجاً من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئات، وأبرزها برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي وصل عدد مستحقيه إلى 3.85 مليون أسرة، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه سنوياً، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

وفي سياق متصل، تتمثل شروط الاستحقاق لبرنامج "تكافل وكرامة" في: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل، وبالنسبة لبرنامج "كرامة" أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة": (من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة).

وناشد مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).