الحرب الروسية الأوكرانية.. رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بفتوى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إننا في حاجة ملحة لتعظيم دور الفتوى الإلكترونية في التنمية المستدامة.

وأضاف خلال كلمته في الملتقى الفقهي الأول لمركز الأزهر العالمي للفتوى "دور الخطاب الديني في دور التنمية المستدامة"، الثلاثاء، أن الحرب الدائرة الآن بين الأقوياء "روسيا وأوكرانيا"، أصابت العالم بأضرار في الأمن الغذائي والاقتصادي، لذلك يجب إصدار فتاوى تحث الناس على زراعة المحاصيل والقيام ببعض الصناعات التي تحقق الاكتفاء الذاتي لنا وغيرنا بما يحفظ بقاء الإنسان.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إلى أنه يجب إصدار فتاوى تتعلق بترشيد الاستهلاك وقضايا الواقع، مشددًا على أنه يجب أن يكون لمجمع البحوث الإسلامية دور واضح ضمن الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة الإسلامية.