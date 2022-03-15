في استجابة فورية.. رجال الأمن بالقاهرة تنقل مسنة للمستشفى لسوء حالتها الصحية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لاستغاثة مواطنة "مسنة" لتقديم المساعدة والرعاية اللازمة لها ونقلها إلى المستشفى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين بمساعدة والدته– مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، التمس خلالها مساعدتها لنقلها من مسكنها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، وتم مساعدتها ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها.

هذا وقد تقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته .

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.