تأجيل محاكمة متهم في قضية داعش عين شمس لـ 10 إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة بهاء عمر، محفظ القرآن، بقضية "داعش عين شمس" لجلسة 10 أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي.

وقيدت القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

نسبت النيابة للمتهم الانضمام لجماعة إرهابية، التخطيط لإسقاط الدولة ومؤسساتها والاعتداء على المنشآت.