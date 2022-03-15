ضبط 15 طن دقيق مجهول المصدر في مخزن بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 15 طن دقيق وكمية من اللحوم المجمدة بجنوب سيناء، تم حجبها عن الأسواق بقصد بيعها بأسعار السوق السوداء

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، بحملة تموينية بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ، أسفرت عن ضبط 15 طن دقيق بدون مسندات تدل على مصدره وتم تخزينها داخل مخزن "بدون ترخيص" بقصد حجبه عن الأسواق - كمية من اللحوم المجمدة المصنعة "متغيرة الخواص وبدون أي بيانات تدل على مصدرها ومدة صلاحيتها".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة المحال المخصصة لبيع المنتجات الغذائية والسلع التموينية.