الداخلية: ضبط 178 قطعة سلاح 216 قضية مخدرات وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 178 قطعة سلاح ناري، و216 قضية مخدرات، وتنفيذ 89279 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان، ارتكبا 11 حادث متنوع، وضبط 26 متهمًا هاربًا، و22 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 303 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، وضبط 23066 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.