ضبط 19 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 19974 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 3742 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و209 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 دراجات نارية مخالفة، و4 مخالفات شروط التراخيص، و14 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.