السجن 3 سنوات لمتهم في أحداث اقتحام قسم مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، متهما بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.