ضبط جرائم اتجار في العملة بقيمة 53 مليون جنيه في 7 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بتوجيه حملة أمنية لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات (المنيا- البحيرة– دمياط– قنا– الدقهلية- الإسماعيلية- الغربية).

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا 4 متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت إجمالي (53.576.000) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.