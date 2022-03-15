"حلم السفر".. ضبط شخصين استوليا على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للخارج في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج بالجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من عدد 10 مواطنين، بشأن تعرضهم لواقعة نصب و احتيال من قِبل مسئولي إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج واستيلائهم على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للخارج دون الوفاء بذلك .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (مدير شركة للإلحاق العمالة بالخارج، وموظف بذات الشركة - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة) حيث قاما باستغلال طبيعة عملهما بالشركة، في النصب والاحتيال عــلى المُبلغين وآخرين بزعم تسفيرهم للخارج بمقابل مادي، واستوليا على مبالغ مالية من المبلغين دون الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بممارسة ذلك النشاط الإجرامي واستيلائهما على تلك المبالغ المالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.