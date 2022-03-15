شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: طفل كل دقيقة يصبح لاجئا بسبب الحرب في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن طفل كل دقيقة يصبح لاجئا بسبب الحرب في أوكرانيا .، يأتي ذلك بينما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، سلسلة عقوبات على روسيا تشمل قيودا على صادرات الحديد والصلب، وحظر تقديم أي خدمات للتصنيف الائتماني، نقلا عن تقارير إعلامية.

وكشف رئيس الوفد الروسي المعني بالتفاوض مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي عن إن المفاوضات مع وفد أوكرانيا تجرى يوميا عبر الفيديو كونفرانس، مضيفا أن " مهلة فنية أعطيت للوفود حتى اليوم الثلاثاء، من أجل إجراء مزيد من المباحثات الفردية".