شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع وزير الدفاع الماليزى سبل دفع العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مواصلة العمل على تطوير كافة أوجه العلاقات بين مصر وماليزيا، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع الوزير الأول وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، عددا من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا، وسبل دفع العلاقات الثنائية قدما نحو آفاق أرحب، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، الثلاثاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وزير البيئة والمياه الماليزي "توان إبراهيم توان مَن"، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى ماليزيا ضمن جولته الآسيوية الجارية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول تبادُل الرؤى بشأن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ27 للمؤتمر المقرر انعقاده فى شرم الشيخ، وسُبُل تعزيز التنسيق بين البلديّن خلال الفترة القادمة وصولاً إلى المؤتمر، خاصةً في القضايا ذات الأولوية للبلديّن وفِي مقدمتها التكيُف مع تغير المُناخ وتداعياته السلبية، وتوفير تمويل المُناخ للدول النامية، فضلاً عن جهود خفض الانبعاثات، بجانب تعزيز الدول لإسهاماتها المحددة وطنياً وفق اتفاق باريس.